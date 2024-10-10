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Bodrum'da 85 Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 85 Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik tarafından durdurulan bir teknede 31 çocuk da dahil olmak üzere 85 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 31'i çocuk 85 göçmen yakalandı. Olayda 3 kişi de gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından İtalya rotası üzerinde hareketli yelkenli tekne tespit edildi. Durdurulan tekne içerisindeki 54 düzensiz göçmen ile beraberinde 31 çocuk yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Teknede bulunan ve ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan Türk vatandaşı 1 şahsın da gözaltına alındığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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