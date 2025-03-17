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Bodrum'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, bir fiber teknedeki 7 düzensiz göçmeni ve 1 göçmen kaçakçısını yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 7 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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