Bodrum'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 7 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA