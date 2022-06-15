Bodrum'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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