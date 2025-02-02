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Bodrum'da 45 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 45 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil güvenlik tarafından 45 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ada üzerinde 45 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum'da görevli yapan Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından Karaada üzerinde bir grup göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından ada üzerinde bulunan 34 düzensiz göçmen ile beraberindeki 11 çocuk yakalandı. Limana getirilen düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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