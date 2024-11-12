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Bodrum'da 35 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Bodrum'da 35 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli suçlardan 35 yıl hapis cezası bulunan C.E. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlı, adli makamlarca tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 ayrı suçtan 35 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre çocuğu kasten öldürmekten 2, göçmen kaçakçılığı yapmaktan 3, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak ile silahlı tehdit suçları olmak üzere toplam 7 ayrı suçtan 35 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.E.'nin (36) Bodrum'da olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Yapılan baskın sonucunda C.E., Konacık Mahallesi'nde Bodrum JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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