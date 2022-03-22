Bodrum'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 16 göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Başka bir olayda ise lastik bot içerisinde 19 göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri görevlendirildi. Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarındaki bir başka göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. Toplam 35 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa