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Bodrum'da 32 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı

Bodrum'da 32 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik gibi suçlardan toplam 32 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.D., jandarma operasyonu ile yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 ayrı suçtan 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre hakkında "dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik" suçları olmak üzere 4 ayrı suçtan 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 44 yaşındaki İ.D.'nin Bodrum'da olduğu tespit edildi. İ.D., jandarma ekiplerince Peksimet Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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