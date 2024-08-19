Bodrum'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan bir lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmen ve 10 çocuk yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 22 düzensiz göçmen ile beraberinde 10 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA