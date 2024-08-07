Bodrum'da 32 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. İçerisinde 21 göçmen ve 11 çocuk bulunan bot durdurularak göçmenler yakalandı. Ayrıca, göçmenler arasında bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 21 düzensiz göçmen ile beraberinde 11 çocuk yakalandı. Göçmenler arasındaki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA