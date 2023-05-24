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Bodrum'da 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Önceki gün sabah saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna (TCSG-11) alınarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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