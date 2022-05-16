Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü - Haberler

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Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü Muğla'nın Bodrum ilçesinde hediyelik eşya mağazasında çıkan yangın çevre iş yerlerine de sıçradı.

Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hediyelik eşya mağazasında çıkan yangın çevre iş yerlerine de sıçradı. Yangında 3 iş yeri küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi üzerinde bulunan hediyelik eşya dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızlı bir şekilde büyüyen yangın, yan yana bulunan 3 dükkanı sardı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Ekipler, yangın noktasında soğutma çalışması yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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