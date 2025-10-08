Bodrum'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göçmen İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Yalıkavak Küdür mevkiinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Yalıkavak/Koldestim) ve Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-05) bölgeye hareket etti. Yasadışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığı yapan 7'si çocuk 29 göçmen, ekiplerce yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göçmen İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
