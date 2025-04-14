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Bodrum'da 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lastik bot içerisinde 11'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir kişi göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 11'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-94) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 11'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede bulunan 1 kişi de göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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