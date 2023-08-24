Bodrum'da 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, C.E. isimli şahıs gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.