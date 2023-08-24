Bodrum'da 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, C.E. isimli şahıs gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bodrum Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Güvercinlik'teki yol kontrol noktasındaki çalışmada, hakkında "silahlı yağma" suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - 3. Sayfa