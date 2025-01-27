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Bodrum'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik tarafından lastik bir botta 9'u çocuk toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9'u çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-109) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 12 düzensiz göçmen ile beraberindeki 9 çocuk yakalandı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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