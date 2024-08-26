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Bodrum'da 21 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik bot içerisinde 21 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan kaçakçılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik bot içerisinde 21 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 16 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı. Göçmenler arasında bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı ile ilgili adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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