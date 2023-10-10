Bodrum'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından hareketli lastik bot tespit edildi. Bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa