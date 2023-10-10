Haberler

Bodrum'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından hareketli lastik bot tespit edildi. Bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

title