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Bodrum'da 19 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. İçerisinde 1 çocuk ve 18 düzensiz göçmen bulunan bot durdurularak göçmenler yakalandı. Olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 1'i çocuk 19 düzensiz göçmen yakalanırken, olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Uçağı (TCSG-552) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-88) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 18 düzensiz göçmen ile beraberinde 1 çocuk yakalandı. Göçmenler arasındaki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Göçmen Bodrum Dünya Çocuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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