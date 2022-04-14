Bodrum'da 17 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da 17 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bodrum'da 17 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Bodrum'dan yasadışı yollarla Yunan adalarına lastik botla kaçmaya çalışan 17 düzensiz göçmen devriye görevinde olan sahil güvenlik ekiplerine yakalandı. Bottan alınan göçmenler daha sonra karaya çıkartıldı. Yapılan işlemlerin ardından düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title