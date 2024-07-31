Bodrum'da 17 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kaçakçı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3'ü çocuk 17 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 14 düzensiz göçmen ile beraberinde 3 çocuk yakalandı. Olayda ayrıca 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Karaya çıkarılan 17 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA