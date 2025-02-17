Bodrum'da 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve Emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan adalarına geçme hazırlığındaki 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum'un İçmeler mevkiinde göçmenlerin yasadışı yollarla Yunan adalarına geçiş hazırlığında olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Kara Aracı (TCSG-901 K.Aracı) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gitti.
Ekipler tarafından ağaçlık alanda tespit edilen göçmenler yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA