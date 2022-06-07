Bodrum'da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14'ü yakalandı - Haberler

Bodrum'da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14'ü yakalandı Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarılırken, 14 düzensiz göçmen ise yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarılırken, 14 düzensiz göçmen ise yakalandı. Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, belirtilen yere giderek Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmeni kurtardı. Bodrum açıklarında yaşanan diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 14 kaçak göçmen yakalandı. 2 olayda toplam 30 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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