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Bodrum'da 14 sürücüye cezai işlem

Bodrum'da 14 sürücüye cezai işlem
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafikte yaptıkları ihlalleri drone ile tespit edilen 14 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafikte yaptıkları ihlalleri drone ile tespit edilen 14 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin drone destekli denetimleri sürüyor. Ekipler, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ışıklı kavşaklarda bir denetim daha yaptı. Drone destekli ihbarlı denetimlerde 14 sürücüye kırmızı ışık, cep telefonu, kask ve muhtelif maddelerden 23 bin 294 TL cezai işlem uygulandı.

İlçenin farklı noktalarında denetimlerin devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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