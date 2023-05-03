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Bodrum'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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