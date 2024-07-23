Bodrum'da 14 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından farklı zamanlarda 2 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. - MUĞLA