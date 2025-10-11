Haberler

Bodrum'da 106 Göçmen Yakalandı, 1 Kaçakçı Gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 106 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Sahil Güvenlik, Bodrum açıklarında bir yelkenli tekne içerisinde bulunan 80 göçmeni ve 22 çocuğu kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplam 106 göçmen yakalanırken 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler olabileceği değerlendirilen yelkenli tekne olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde tespit edilen 80 düzensiz göçmen ile beraberinde 22 çocuk, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Olay ile bağlantılı olarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 4 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı. Olayda yakalanan toplam 106 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
