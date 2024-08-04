Bodrum'da 1'i çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. İçerisinde 13 düzensiz göçmen ve 1 çocuk bulunan bot durdurularak göçmenler yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1'i çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 13 düzensiz göçmen ile beraberinde 1 çocuk yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA