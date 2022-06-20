Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan Hanutçuluk yapanlara uyarı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında yer alan Bodrum'da sezonun başlaması ile birlikte Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizmdeki en büyük sıkıntılar arasında yer alan 'hanutçuluk'a karşı esnafı uyardı. Sosyla medya hesabında mühürlenmiş bir dükkan fotoğrafı ile uyarıyı yapan Başkan Aras, "Hanutçuluk adı verilen hastalıktan kurtulmazsanız, biz dükkanınızı mühürler sizden kurtuluruz" dedi.

Pazartesi günü mesaisine sosyla medya hesabından Bodrumlular'a seslenerek başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Değerli Bodrumlular, günaydın. Öncelikle hepinize, sağlıklı, mutlu ve kazanç dolu bir hafta diliyorum. Bu fotoğrafı, para kazanmaya geldikleri Bodrum'a kural tanımaz davranışlarıyla çok şey kaybettiren hanutçuluk hastalarını bir defa daha uyarmak için paylaştım. Şimdi buradan bu hanutçuluk hastalarına seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, Bodrum'da bir dükkan kiralamış veya satın almış olmanız, bu dükkanlara bağlamış olduğunuz sermaye ve harcadığınız zaman, size kafanıza göre davranma hakkı tanımaz. Bodrum'a para kazanmak için geldiyseniz bunu, Bodrum'a kaybettirerek yapamazsınız, yapamayacaksınız çünkü biz, buna asla izin vermeyeceğiz. Dükkanlarınızın önünden geçen misafirlerimize sözlü veya temas ederek (maalesef bunu yapanlar da var) müdahale etmeniz halinde dükkanınız mühürlenir. Dolayısıyla ya siz, hanutçuluk adı verilen bu hastalıktan kurtulursunuz, ya da biz dükkanlarınızı mühürleyip sizden kurtuluruz. Uyarmak bizden, karar sizden.. Bu konuda anlayış beklemeyin bizden" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa