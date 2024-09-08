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Bodrum Ada Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kurtarıldı

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Bodrum Ada Boğazı açıklarında makine arızası yapan ve sürüklenen 7 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Ada Boğazı açıklarında makine arızası yapan ve sürüklenen 7 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ada Boğazı açıklarında seyreden ve makine arızası yapan, içinde 2 kişinin bulunduğu ve sürüklenen 7 metre boyundaki tekne, KIYEM-14 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum MArinaya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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