Bodrum Ada Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kurtarıldı
Bodrum Ada Boğazı açıklarında makine arızası yapan ve sürüklenen 7 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Ada Boğazı açıklarında makine arızası yapan ve sürüklenen 7 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ada Boğazı açıklarında seyreden ve makine arızası yapan, içinde 2 kişinin bulunduğu ve sürüklenen 7 metre boyundaki tekne, KIYEM-14 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum MArinaya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA