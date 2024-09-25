Bodrum Açıklarında Sürüklenen Tekneye Yardım
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapan özel bir tekne, içinde 3 kişi ile açık denizde sürüklenmeye başladı. Yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü bölgeye gönderdiği botla tekneyi emniyetle marina'ya yanaştırdı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden ve içinde 3 kişi bulunan 15 metre boyundaki özel tekne açık denizde makine arızası yapması sonrası açık denizde sürüklenmeye başlayınca yardım çağrısı yapıldı.
Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 botuna yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA