Bodrum açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen 38 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı. İçi 3 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından emniyet altına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 38 metre boyundaki tekne Kıyı Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Gümbet açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 38 metre boyundaki teknenin fırtına nedeniyle sürüklenmesi sonrası tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeyle hareket eden KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sürüklenen tekneyi yedekleyerek emniyet altına aldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa