Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor! Trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti

Acı bilanço! Bayramda onlarca eve ateş düştü
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk anket! Sonuçlar hayli çarpıcı
Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı iddiası

Ortalığı karıştıracak iddia! Görüntüyü paylaşıp Bakan Tekin'e sordular
Volkan Konak'la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı

Volkan Konak'la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı

Bodrum açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Bodrum açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen 38 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı. İçi 3 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından emniyet altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 38 metre boyundaki tekne Kıyı Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Gümbet açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 38 metre boyundaki teknenin fırtına nedeniyle sürüklenmesi sonrası tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeyle hareket eden KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sürüklenen tekneyi yedekleyerek emniyet altına aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.