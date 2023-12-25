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Bodrum Açıklarında Sürüklenen Göçmenler Kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bindikleri bot kuvvetli rüzgarla sürüklenen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bindikleri bot kuvvetli rüzgarla sürüklenen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gece yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmek için Bodrum'dan açılan göçmenlerin bindiği fiber karinalı lastik bot, açık denizde sürüklenmeye başladı. Rüzgar ve dalgalarla sürüklenen göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bodrum Göçmen Muğla Kurtarma Sahil Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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