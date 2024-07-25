Bodrum açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı
Bodrum açıklarında makine arızası yapan ve sürüklenen 15 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum açıklarında makine arızası yapan ve sürüklenen 15 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum açıklarında makine arızası yapan, içinde 4 kişi bulunan ve sürüklenen 15 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Datça Limanına emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA