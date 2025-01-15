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Bodrum Açıklarında Hamsi Denetimi Gerçekleştirildi

Bodrum Açıklarında Hamsi Denetimi Gerçekleştirildi
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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bodrum açıklarında yapılan denetimlerde, avlanan hamsi balıklarının yasal boy sınırları ve nakil işlemlerine uygunluğu titizlikle incelendi. Sürdürülebilir balıkçılık amaçlı denetimler 7 gün 24 saat devam edecektir.

Bodrum açıklarında avlanılan hamsi balıkları, Reis 48 kontrol ve denetim gemisiyle denetlendi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen denetimlerde, Gündoğan Balıkçı Barınağı'nda avlanan hamsi balıklarının yasal boy sınırlarına ve nakil işlemlerine uygunluğu titizlikle incelendi.

Bodrum ve Milas Su Ürünleri Birimi personellerinin katılımıyla yapılan denetimlerde, 3 gırgır teknesinde 4 bin 025 kilogram hamsi tespit edildi. Kontrollerin ardından Bakanlık sistemi üzerinden balıkların nakil onaylama işlemleri tamamlandı.

Sürdürülebilir balıkçılık İçin 7/24 denetim

Bodrum Limanı'nda gerçekleştirilen planlı üretim kapsamında, avlanan hamsilerin kota, yasal boy sınırları ve diğer mevzuatlara uygunluğu kontrol edildi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Bodrum ve Milas İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelinin katıldığı denetimlerde balıkçılarla bir araya gelindi. Gece boyunca devam eden çalışmalarda, balıkçıların sorunları ve beklentileri dinlenirken, kota uygulamaları, üretim planlaması ve yeni destek modelleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerle ilgili Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için kurallara uymanın önemini vurguladı. Saylak, "Av yasaklarına ve üretim planlamalarına uyum noktasında denetimlerimiz 7 gün 24 saat devam edecek. Tüm balıkçılarımıza kazasız ve bereketli bir av sezonu diliyorum" dedi.

Muğla İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen bu tür denetimlerin, balıkçılık sektöründe sürdürülebilirliği desteklemek ve gelecek nesillerin de deniz kaynaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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