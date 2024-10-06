Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmenler ve Kaçakçı Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında jet ski üzerinde 2 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan jet skiye binen 2 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı, Yunan adalarına geçmeye çalıştı. Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından tespit edilen hareketli jet ski durdurularak 2 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. 2 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA