Bodrum açıklarında düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından deniz ortasında yüzen bir kişi tespit edildi. Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmen yakalandı ve işlemleri için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 1 düzensiz göçmen yakalandı.
Önceki gün gece saatlerinde Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından deniz ortasında 1 kişinin yüzdüğü tespit edildi. Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen göçmen, ekiplerce yakalandı.
Karaya çıkarılan göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA