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Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan adalarına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, başka bir operasyonda 27 düzensiz göçmen ve bir kaçakçısı gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından deniz yüzeyinde 2 düzensiz göçmen tespit edildi. Dalgıç kıyafetleri ve paletlerini giyerek Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) tarafından durdurularak içerisindeki 14'ü çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı. Bottaki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

İki olayda karaya çıkarılan 29 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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