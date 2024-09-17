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Bodrum Açıklarında 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Kaçakçı Gözaltında

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleşen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliye yönelik adli işlemlere başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalanırken 1 düzensiz göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Önceki gün sabah saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Akyarlar Mahallesi önlerinde durdurulan lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmen yakalandı. Botta bulunan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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