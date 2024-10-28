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Bodrum Açıklarında 55 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 55 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 55 düzensiz göçmen yakalanmış, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alınmıştır. Olaylarla ilgili adli işlemlere başlanmıştır.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 55 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 21 düzensiz göçmen ile beraberindeki 17 çocuk yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen ile beraberinde 3 çocuk yakalanırken 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. 2 olayda toplam 55 göçmen karaya çıkarılırken gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Kaçakçılık Güvenlik 3-sayfa Göçmen Bodrum Hukuk Dünya

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