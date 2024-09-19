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Bodrum Açıklarında 51 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında 51 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber tekne ve Yunanistan tarafından geri itilen lastik bottaki toplam 51 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 19 çocuk da bulunuyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19'u çocuk 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından fiber tekne içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Diğer olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 19 çocuk, Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Yunanistan Göçmen Bodrum Çocuk

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