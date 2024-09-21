Bodrum Açıklarında 49 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen iki lastik botta bulunan 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında 22 çocuk da bulunuyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 22'si çocuk 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 2 ayrı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, TCSG-101, KB-109, KB-110) bölgeye sevk edildi. Sürüklenen iki ayrı lastik bottaki 22'si çocuk 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzeniz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA