Haberler

Bodrum Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 5'i çocuk 35 düzensiz göçmen lastik botla yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, botu durdurup göçmenleri limana getirirken, bir göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 5'i çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 30 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı. Botta bulunan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist bugün Türkiye'ye getirilecek

İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistlerle ilgili yeni gelişme
Yemek tarifi veren Bennu Gerede'nin takipçisine verdiği şaşırtıcı yanıt

Bennu Gerede'ye cinsel içerikli soru! Verdiği yanıt bir hayli şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.