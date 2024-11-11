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Bodrum Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzenlenen iki operasyonda toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzenlenen iki operasyonda 33 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bodrum açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi tarafından hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 4 düzensiz göçmen ile beraberinde 3 çocuk yakalandı. Tekne içerisindeki 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Yine aynı gün içerisinde meydana gelen bir diğer düzensiz göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, Sahil Güvenlik Botları tarafından durduruldu. Bot içerisindeki 4'ü çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı. Botta bulunan 1 kişi göçmenlerin yasadışı yollardan Yunan adalarına geçişini organize ettiği gerekçesiyle gözaltına altına alındı. Yakalanan toplam 33 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 2 olayda gözaltına alınan 3 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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