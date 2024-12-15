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Bodrum Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan 3 düzensiz göçmen ile birlikte toplam 34 kişi limana getirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarılırken, 3 düzensiz göçmen de yakalandı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu öğrenildi. Gelen ihbar üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen ile beraberinde 13 çocuk ekiplerce kurtarıldı. Diğer olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 3 düzensiz göçmen yakalandı. Limana getirilen toplam 34 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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