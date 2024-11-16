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Bodrum Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri 28 düzensiz göçmeni yakalarken, bir göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 28 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre önceki gün sabah saatlerinde Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 17 göçmen ile beraberindeki 11 çocuk yakalandı. Bot içerisindeki 1 kişi de göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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