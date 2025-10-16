Haberler

Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı. 19 göçmen, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottan kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı, 19'u kurtarıldı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (Deniz-05) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 7 çocuk yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botları (KB-110, KB-88) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen ile beraberinde 8 çocuk kurtarıldı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

