Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı, 19'u kurtarıldı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (Deniz-05) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 7 çocuk yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botları (KB-110, KB-88) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen ile beraberinde 8 çocuk kurtarıldı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA