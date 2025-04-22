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Bodrum Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yapılan operasyonla 21 düzensiz göçmen yakalandı. Botta bulunan 1 kişi göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (TCSG-3, KB-114) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Botta yapılan kontrollerde 9'u çocuk 21 göçmen yakalandı. Botta bulunan 1 kişi, göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Limana getirilen göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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