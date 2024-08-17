Bodrum Açıklarında 20 Göçmen Kurtarıldı, 5 Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 20 göçmen kurtarıldı, 5 göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 2 ayrı can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içerisindeki 6'sı çocuk 20 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i çocuk 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 25 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA