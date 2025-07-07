Bodrum Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından yapılan operasyonla lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli de gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) bölgeye hareket etti. Durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakaladı. Lastik bottaki 1 şüpheli, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Göçmen kaçakçısı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa