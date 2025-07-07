Bodrum Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) bölgeye hareket etti. Durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakaladı. Lastik bottaki 1 şüpheli, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Göçmen kaçakçısı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA