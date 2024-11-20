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Bodrum Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 6'sı çocuk 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Operasyon sırasında bir kişi göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 6'sı çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 10 düzensiz göçmen ile beraberinde 6 çocuk yakalandı. Bottaki 1 kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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