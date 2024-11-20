Bodrum Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 6'sı çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 10 düzensiz göçmen ile beraberinde 6 çocuk yakalandı. Bottaki 1 kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. - MUĞLA